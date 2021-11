Esporte Verstappen lidera primeiro treino livre do GP do Qatar; Hamilton é o quarto Na segunda metade do treino, Bottas chegou a assumir a primeira posição, mas de novo o holandês da Red Bull voltou a liderar e não foi mais incomodado

O holandês Max Verstappen, da Red Bull, liderou o primeiro treino livre, nesta sexta-feira (19), do Grande Prêmio do Qatar de Fórmula 1. O piloto marcou 1min23s723 em sua melhor volta no circuito de Losail. A Red Bull de Verstappen foi seguida por Pierre Gasly, da AlphaTauri (1min24s160), e por Valtteri Bottas (1min24s194). Lewis Hamilton (1min24s509) fechou em qua...