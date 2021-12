Esporte Verstappen reconhece sorte na prova final e relata sensação incrível com título O holandês ultrapassou Lewis Hamilton, com quem disputava o título, na última volta da prova

Max Verstappen, 24, afirmou emocionado que teve sorte no GP de Abu Dhabi, cuja vitória lhe garantiu o título da temporada 2021 da F1. O holandês ultrapassou Lewis Hamilton, com quem disputava o título, na última volta da prova. "É simplesmente uma loucura. Meu objetivo, quando eu era pequeno, era me tornar piloto de Fórmula 1. Você espera por vitórias, espera estar ...