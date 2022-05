Esporte Verstappen supera problemas, vence GP da Espanha e assume liderança geral na F1 Holandês tem 110 pontos na classificação do campeonato, com seis de vantagem para Leclerc, que abandonou o GP da Espnha com problemas no motor

Em corrida emocionante e com muitas trocas de posições, Max Verstappen, da Red Bull, superou problemas com seu carro e venceu o GP da Espanha, neste domingo (22), na sexta etapa da temporada da F1. O resultado coloca o holandês na liderança do campeonato de pilotos —ele ultrapassou o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, que não completou a prova. We did it!!!...