Esporte Verstappen vence GP do México de F1 com folga e amplia vantagem sobre Hamilton Vantagem do holandês na liderança do Mundial de Pilotos foi ampliada. Ele agora soma agora 312,5 pontos contra 293,5 de Lewis Hamilton

Em uma prova que mostrou a superioridade dos carros da Red Bull na reta final da temporada do Mundial de F1, os pilotos Max Verstappen e Sergio Perez conquistaram neste domingo (7) o 1º e o 3º lugar no pódio, respectivamente, no GP do México. Segundos após a largada, na longa reta que antecede a primeira curva da pista, Verstappen aproveitou o vácuo proporcionado pela M...