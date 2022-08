Fora do restante da temporada por causa de uma luxação no ombro direito, o goleiro Ronaldo usou as redes sociais para enviar mensagem para os colegas e os torcedores do Atlético-GO. O caso do goleiro é cirúrgico e ele será submetido à cirurgia, com prazo de inatividade previsto de quatro a cinco meses. Assim, o retorno dele será no início de 2023. "Próxima temporada, estarei de volta e ainda mais forte", disse o jogador na mensagem.

Ronaldo era titular do Dragão e estava atuando em alto nível quando se contundiu no jogo de ida válido pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, em Montevidéu, na terça-feira (2) passada, quando o time atleticano venceu o Nacional (Uruguai) por 1 a 0. "Finalizo minha temporada com gratidão por tudo que aconteceu, todas as nossas conquistas. Uma pena que não poderei continuar", disse Ronaldo em tom de agradecimento.

Coincidentemente, o Atlético-GO havia firmado contrato com Ronaldo, até o final de 2025, antes da contusão. O novo acerto foi confirmado pelo presidente do clube, Adson Batista. O titular atleticano se machucou no lance em que fez grande defesa, numa cobrança de falta. O substituto imediato dele será Renan, que entrou muito bem na partida em Montevidéu após quase seis meses sem disputar um jogo oficial. O reserva será o jovem Léo, titular do time sub-20.