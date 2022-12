O Vila Nova confirmou a contratação do experiente Vanderlei, de 38 anos, e pode ter em seu novo goleiro um líder para o elenco que está sendo formado para 2023. O jogador chega ao OBA com a missão de segurar a titularidade de uma posição que tem sido marcada pela alta rotatividade nos últimos anos do clube colorado.

Natural de Porecatu, pequena cidade do interior do Paraná, o goleiro de 1,95m conseguiu projeção nacional na carreira quando vestiu a camisa do Coritiba por oito temporadas. O sucesso no clube paranaense despertou interesse do Santos, onde Vanderlei jogou por quase cinco anos.

Por isso, o jogador tem como uma das suas características a longevidade dentro dos clubes. Nas últimas três temporada,s isso se perdeu um pouco, ao rodar por Grêmio, Vasco e, por último, Operário-PR.

Vanderlei chega ao Vila Nova com o status de titular natural após as saídas de Tony, Georgemy e Pedro Campanelli. O veterano tem a confiança do novo técnico do Tigre, Claudinei Oliveira, com quem trabalhou recentemente no Operário-PR.

Na equipe de Ponta Grossa (PR), Vanderlei era o capitão e um dos grandes líderes do grupo, como contou o volante Ricardinho, que foi colega do goleiro no Operário-PR e já atuou com a camisa do Vila Nova.

“O Vanderlei é um vencedor, líder e trabalhador. Foi o nosso capitão lá (no Operário-PR). Só tenho os melhores elogios para falar sobre ele”, disse Ricardinho, que revelou que Vanderlei chegou a pedir opiniões sobre o Vila Nova e sobre o desafio que teria pela frente ao assinar com o Tigre.

“Conversamos sobre a torcida. Se ele ganhar um título goiano ou acesso (à Série A), vai ficar marcado na história do clube. Acho que o Vila está caminhando para isso nos últimos anos”, completou Ricardinho.

Outro ex-colega de equipe de Vanderlei também referendou a contratação feita pelo Vila Nova. Trata-se do preparador de goleiros Mauri Lima, goiano que trabalhou diretamente com Vanderlei no Grêmio entre 2020 e 2021. O preparador de goleiros opinou sobre o acerto de Vanderlei com o time colorado.

“Na oportunidade que tive de trabalhar com o Vanderlei no Grêmio, vi que é muito bom goleiro, profissional e dedicado. O extracampo é sem comentários e dentro das quatro linhas é um goleiro que ajuda e passa confiança pela experiência”, reforçou Mauri Lima.

Vanderlei vai completar 39 anos em menos de dois meses. No entanto, Mauri Lima acredita que isso não será um impeditivo para o sucesso do goleiro com a camisa do Tigre. “É um cara que se cuida muito, que trabalha muito e que nunca deixou de trabalhar comigo em todos os sentidos. Acredito que o Vila Nova fez uma grande contratação”, destacou o preparador de goleiros. “Vai ser muito interessante para o Vila Nova ter um goleiro do quilate dele”, completou Mauri Lima.

Se Vanderlei conseguir repetir o sucesso que teve em outros clubes, o Vila Nova estará servido de um goleiro de alto nível e com o carimbo de campeão. Vanderlei está acostumado a erguer taças desde o início de sua carreira, quando faturou o caneco do Campeonato Paranaense de 2007 com o Paranavaí.

Depois disso, voltou a ganhar o mesmo torneio por cinco vezes (2008, 2010, 2011, 2012 e 2013) pelo Coritiba. Com o Coxa, Vanderlei ainda obteve duas conquistas da Série B (2007 e 2010).

Com a camisa do Santos, o novo goleiro do Vila Nova foi bicampeão paulista (2015 e 2016) e um dos grandes destaques do futebol brasileiro em 2017, quando ganhou o prêmio individual de melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, além do tradicional troféu da Bola de Prata.

O sucesso no Peixe fez Vanderlei ser cotado para a seleção brasileira, mas ele acabou preterido pelo técnico Tite. Ainda foi campeão gaúcho pelo Grêmio e da Taça Rio pelo Vasco.

Com esse currículo, Vanderlei é um forte nome para encerrar a alta rotatividade no gol do Vila Nova. Desde que o clube retornou à elite do futebol goiano, em 2016, o torcedor colorado viu nada menos que 17 goleiros diferentes defenderem a meta da equipe.

O goleiro que conseguiu realizar o maior número de jogos pelo Tigre no período foi Georgemy, que, na última temporada, perdeu espaço para Tony, que também está entre os cinco goleiros que mais atuaram pelo Vila Nova desde 2016.

Se conseguir ser titular durante toda a temporada de 2023, Vanderlei vai realizar, ao menos, 50 jogos pelo Vila Nova e passará a ser um dos goleiros com mais partidas pelo clube nos últimos anos.

GOLEIROS QUE MAIS ATUARAM NO VILA NOVA DESDE 2016

1º Georgemy - 86 jogos

2º Rafael Santos - 69 jogos

3º Mateus Pasinato - 47 jogos

4º Fabrício - 45 jogos

5º Tony - 36 jogos

6º Wagner Bueno - 32 jogos

7º Luís Carlos - 26 jogos

8º Edson - 19 jogos

9º Wendell - 19 jogos

10º Elisson - 14 jogos