O GP de Abu Dhabi pode ter reservado as emoções apenas para a disputa pelo segundo lugar do mundial, mas o momento mais bonito foi a despedida de Sebastian Vettel. Correndo pela última vez neste domingo (20), o alemão ficou em décimo, conquistando um ponto antes de encerrar a carreira na categoria. Depois de saudar a torcida, ele falou sobre o sentimento.

"Aproveitei a corrida. Quando as luzes se apagaram, era modo de corrida total. Não tivemos a melhor estratégia, mas no geral foi um grande dia, obrigado pelo apoio. Tantas bandeiras, tantos rostos em apoio. Tenho certeza que vou sentir mais falta disso do que posso imaginar. Não tenho muito mais a dizer. Me sinto vazio, tem sido um grande fim de semana", disse o piloto.

A entrevista foi conduzida por Jenson Button, campeão do mundo em 2009. Ele foi o rival de Vettel na "pior derrota" da carreira do alemão. O agora ex-piloto analisou os últimos anos da carreira.

"Esses últimos dois anos foram desapontadores para mim pelo ponto de vista esportivo, mas grandes na vida. Quero que os outros pilotos sigam com o bom trabalho. Acho que há coisas muito e muito mais importantes na vida do que correr em círculos", concluiu.

Vettel foi muito celebrado por todos os companheiros e também pela torcida.

Leia também:

+ Verstappen vence a 15ª corrida no ano no dia do adeus de Vettel