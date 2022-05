Esporte Vettel protesta contra FIA e aparece com cueca sobre o macacão A entidade estabeleceu novos protocolos de verificação na principal categoria do automobilismo. A entidade inspecionará as roupas íntimas usadas pelos pilotos, para garantir que sejam antifogo

O piloto Sebastian Vettel, da Aston Martin, resolveu protestar contra as novas regulamentações da FIA e apareceu no primeiro treino livre para o Grande Prêmio de Miami (EUA) de Fórmula 1, nesta sexta-feira (6), com uma cueca por cima do macacão. A entidade estabeleceu novos protocolos de verificação na principal categoria do automobilismo. Além de proibir o uso ...