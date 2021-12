Esporte Vice assume o Goiás no momento de planejar a próxima temporada Paulo Rogério Pinheiro pediu licença da presidência executiva e Sérgio Cecílio, que é vice-presidente administrativo e financeiro, será o presidente em exercício do Goiás

O empresário Sérgio Cecílio, de 56 anos, será presidente executivo em exercício do Goiás por 90 dias. O conselheiro ocupará a vaga de Paulo Rogério Pinheiro no período e espera trabalho em parceria com os demais vices para encerrar o ano de forma tranquila e planejar com solidez a próxima temporada esmeraldina.Paulo Rogério Pinheiro pediu licença da presidência execu...