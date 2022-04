O atacante Nicolas deixou o campo da Serrinha chateado com a derrota e em prantos por não ter conseguido terminar a partida, mas termina o Campeonato Goiano como artilheiro da competição com oito gols marcados.

Após correr contra o tempo para ficar apto para o jogo deste sábado (2), Nicolas correspondeu à expectativa e fez, de cabeça, gol que colocou o Goiás em igualdade de condições na decisão do campeonato.

Foi o oitavo dele neste Goianão, o que fez ele deixar para trás os concorrentes Pedro Raul (Goiás) e Matheuzinho (Vila Nova), que marcaram sete gols cada um.

Apesar de conquistar um objetivo pessoal, Nicolas sempre enfatizou que sua principal missão é conqusitar metas coletivas. Para o futuro, o atacante deve ser avaliado pelo departamento médico do clube para saber se terá condições de enfrentar o Coritiba no próximo domingo (10), na estreia da Série A do Campeonato Brasileiro.

Confira a tabela de artilheiros do Goianão 2022:

1º Nicolas (Goiás) - 8 gols

2º Matheuzinho (Vila Nova) e Pedro Raul (Goiás) - 7 gols

4º Joãozinho (Goianésia) - 6 gols

5º Rubens (Vila Nova) - 5 gols

6º Marlon Freitas e Wellington Rato (Atlético-GO), Erick Bahia (Anápolis), Nunes (Goianésia), Régis Potiguar (Iporá) e Vinícius (Goiás) - 4 gols