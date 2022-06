Para avançar na Copa do Brasil diante do rival Atlético-GO, o Goiás precisará ter “duas noites felizes”. Essa é a avaliação do vice-presidente de futebol do clube esmeraldino, Harlei Menezes, que projeta clássicos equilibrados pelas oitavas de final da competição nacional.

Como ex-jogador do Goiás, Harlei disputou 60 partidas da Copa do Brasil e sabe que o sucesso nesse tipo de competição depende de um bom desempenho ao longo de 180 minutos.

“Copa do Brasil é uma competição que não te permite erro. Você precisa ter as duas noites muito felizes, bem jogadas para que você obtenha êxito. Dificilmente você faz uma partida ruim e consegue reverter na outra”, comentou o ex-goleiro do Goiás e atual responsável pelo departamento de futebol do clube.

Harlei Menezes relembrou o histórico de muito equilíbrio que existe entre os dois rivais nos últimos anos e crê que a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil vai ser definida em jogos com a mesma tônica.

“Temos que nos enfrentar e vamos pegar um adversário duríssimo. Não vou dizer nem sobre os últimos jogos, mas nos últimos anos Atlético-GO e Goiás têm feito partidas muito equilibradas e não vai ser diferente nessas duas partidas (da Copa do Brasil”, comentou Harlei Menezes.