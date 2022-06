Esporte Victor Andrade sofre lesão no joelho e está fora da temporada do Vila Nova Atacante teve confirmada a ruptura do ligamento cruzado do joelho direito e não atua mais em 2022

O atacante Victor Andrade, do Vila Nova, teve confirmada ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e desfalcará a equipe no resto da temporada. O jogador esteve em campo no empate com o Guarani, mas sofreu lesão no joelho detectada após exame de ressonância magnética. Victor Andrade foi contratado pela diretoria do Vila Nova durante a disputa d...