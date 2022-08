A rodada do Campeonato Brasileiro contou com um clássico carioca, e o Flamengo levou a melhor. No Nilton Santos, a equipe de Dorival Júnior venceu o Botafogo por 1 a 0, voltou à vice-liderança da competição e aumentou a pressão no rival alvinegro. O triunfo foi construído com gol de Vidal, no segundo tempo.

Com o resultado, o Rubro-Negro foi a 43 pontos e tenta dar novos passos na caça ao líder Palmeiras, que tem 50. Já o Glorioso permanece com 27 e vê a zona de rebaixamento se aproximar no retrovisor.

Na próxima rodada, o Botafogo enfrenta o Fortaleza, fora de casa, enquanto o Flamengo recebe o Ceará. Antes disso, porém, o time de Dorival Júnior tem o primeiro duelo com o Vélez Sarsfield, na quarta-feira, pela semifinal da Libertadores.

QUEM FOI BEM - JEFFINHO E PEDRO

O atacante Jeffinho foi destaque do Botafogo no jogo, sendo um dos mais ativos no setor ofensivo. No lado do Fla, Pedro entrou e conseguiu mudar o jogo com a assistência para o gol de Vidal.

QUEM FOI MAL - LUCAS FERNANDES E DIEGO

Lucas Fernandes, meia do Botafogo, e Diego, camisa 10 do Flamengo, tiveram atuações um pouco mais discretas.

DESEMPENHO DO BOTAFOGO

O Botafogo, pela primeira vez, repetiu a escalação com Luís Castro. O time mudou um pouco o estilo de marcação e conseguiu mostrar um pouco mais de segurança no setor. No ataque, Victor Sá e Jeffinho acharam espaços e criaram jogadas perigosas.

Na volta do intervalo, o Glorioso ainda buscou manter o ritmo da etapa inicial, mas, após alterações no Flamengo, passou a encontrar dificuldades para encaixar a marcação. Depois, porém, conseguiu se reorganizar para tentar empurrar novamente a equipe adversária para o campo de defesa.

DESEMPENHO DO FLAMENGO

O Flamengo foi a campo com a equipe que vem sendo chamada de "alternativa", enquanto a titular atua na Copa do Brasil e Libertadores. Gabigol, porém, iniciou o clássico, mas atuou mais aberto, com Lázaro mais centralizado. A intensidade não foi a mostrada em jogos anteriores, e o Rubro-Negro encontrou dificuldades tanto na criação quanto na marcação.

No começo do segundo tempo, Dorvial começou a chamar a "tropa de choque" e colocou Pedro e Everton Ribeiro, o que provocou melhoras e mudou a cara do time. O time abriu o placar e criou chances de ampliar, mas, depois, viu o Botafogo evoluir.

CRONOLOGIA

A partida começou com o Botafogo melhor e sendo mais perigoso, principalmente com Jeffinho. O Flamengo, por sua vez, não mostrava a mesma articulação que em partidas anteriores, e mostrava dificuldade para conseguir espaços.

QUASE

O Botafogo esteve perto de abrir o placar quando, após bate e rebate, Victor Sá invadiu a área e cruzou para Júnior Santos. O atacante ajeitou e bateu meio pressionado, e Ayrton Lucas conseguiu o corte.

CLIMA QUENTE

Após disputa entre Diego e Jeffinho, os dois caíram e o camisa 10 do Fla segurou a bola. Marçal tentou pegá-la e o clima ficou mais tenso entre os jogadores, que chegaram a se encarar.

PLACAR ABERTO

Ainda no começo do segundo tempo, Dorival Júnior colocou Pedro e Everton Ribeiro no jogo. Pouco depois, Pedro escorou cruzamento e deixou Vidal na cara do gol para abrir o placar.

CHANCES

O gol animou o Flamengo, que foi para cima e conseguiu criar boas oportunidades. A primeira com Matheuzinho, que invadiu a área e bateu cruzado para a defesa de Gatito. Depois, Pedro driblou Adryelson e tentou bater colocado, mas mandou para fora.

ESTREIA

Reforço nesta janela, o chileno Erick Pulgar fez a esteia com a camisa do Flamengo.

TENTATIVA

Nos minutos finais, o Botafogo foi para cima na tentativa do empate, mas não teve sucesso.

CONFUSÃO ANTES DO JOGO

Um confronto entre organizadas de Botafogo e Flamengo gerou confusão e correria nos arredores do Nilton Santos antes de a bola rolar. O clima ficou tenso nas ruas próximas ao estádio e acalmou após alguns minutos, com a intervenção da PM.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 0 X 1 FLAMENGO

Competição: Campeonato Brasileiro

Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Dia e hora: 28/8/2022, domingo, às 18h (de Brasília)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Sousa (Fifa-SP)

Auxiliares: Marcelo Carvalho Van Gasse (Fifa/SP)

VAR: Neuza Ines Back (Fifa/SP)

Cartões amarelos: Saravia, Eduardo, Danilo Barbosa (BOT); Vidal, Pedro (FLA)

Cartões vermelhos: -

Gols: Vidal, do Flamengo, aos 12'/2ºT

BOTAFOGO: Gatito Fernández; Saravia, Adryelson (Kanu), Víctor Cuesta e Marçal; Tchê Tchê (Danilo Barbosa), Lucas Fernandes (Lucas Piazon) e Eduardo (Gabriel Pires); Victor Sá (Luis Henrique), Júnior Santos e Jeffinho. Técnico: Luís Castro

FLAMENGO: Santos; Matheuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Diego (Erick Pulgar), Victor Hugo (Everton Ribeiro) e Vidal (João Gomes); Lázaro (Pedro), Everton e Gabigol (Arrascaeta). Técnico: Dorival Júnior