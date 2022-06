O Vila Nova é campeão goiano na categoria Sub-20. O caneco foi conquistado, nesta quarta-feira (29), após empate sem gols com o Atlético-GO no segundo duelo da decisão estadual. A partida foi disputada no Estádio Antônio Accioly.

A equipe colorada volta a conquistar o título goiano no Sub-20 após sete temporadas. O Tigre havia sido campeão pela última vez em 2015, quando bateu o Trindade. Além do caneco, o clube vilanovense também garantiu vaga para a disputa da Copa do Brasil da categoria em 2023.

É CAMPEÃO! 🇦🇹



O Vila Nova ganhou o Campeonato Goiano Sub-20 2022. O Tigrão jogou bem, criou grandes chances e ficou com o troféu. Depois de um empate em 0 a 0 com o Atlético, depois de ter vencido a ida no OBA por 1 a 0, o Vila Nova levou a melhor no Accioly.#MadeInOBA pic.twitter.com/OnrzwBLUhU — Vila Nova F.C. (@VilaNovaFC) June 29, 2022

“Gratidão, o trabalho é sério desde o início do ano para conquistar um título. Trabalhamos com dedicação e humildade, nosso grupo é formado por trabalhadores e merecemos esse título. Agora é comemorar porque esse título só podemos conquistar uma vez por ano”, celebrou o meia Wilha, à Eleven Sports.

Foi o meia o gol da vitória do Vila Nova, de 1 a 0, contra o Atlético-GO, no jogo de ida da decisão do Goiano Sub-20.

Na fase de grupos, o Vila Nova fez a 2ª melhor campanha com 25 pontos, atrás apenas do Atlético-GO. Nos duelos eliminatórios, o Tigre eliminou o Morrinhos (quartas de final), o Goiás (semifinal) e bateu o Dragão na decisão. A equipe colorada terminou o Estadual com a melhor defesa, com cinco gols sofridos. Leia também

