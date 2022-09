O Vila Nova está eliminado do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Nesta quinta-feira (15), o Tigre foi goleado pelo RB Bragantino, por 3 a 0, no jogo de volta das semifinais do torneio Sub-23 e despediu da competição nacional. Os gols da partida foram marcados por Thiaguinho, duas vezes, e Guilherme.

O time goiano foi para Bragança Paulista-SP com vantagem de um gol, após vitória de 2 a 1 na partida de ida da eliminatória. Com atuação abaixo do que já mostrou no torneio, o time comandado pelo técnico Raphael Miranda sofreu dois gols no intervalo de 11 minutos (aos 15 e 26 do primeiro tempo) e sucumbiu no duelo. Aos 14 minutos da etapa final, de pênalti, o RB Bragantino transformou o triunfo em goleada.

No Aspirantes, o Vila Nova terminou a 1ª fase em segundo, atrás do RB Bragantino que eliminou a equipe colorada nesta quinta-feira. Nas quartas de final, o time colorado passou pelo Grêmio após vitória de 5 a 2, no placar agregado.

Essa foi a segunda participação do Vila Nova no Brasileiro de Aspirantes. A melhor campanha foi pela temporada de 2020, na qual o Tigre foi vice-campeão após derrota nos pênaltis para o Ceará.

De acordo com o planejamento do clube colorado, a tendência é que o elenco que jogou o Brasileiro Aspirantes volte a ser utilizado, em sua maioria, na disputa da Copa Verde, que tem início previsto para o dia 15 de outubro. O Vila Nova vai encarar o Operário-MT na 1ª fase. Se o Tigre passar, vai enfrentar o vencedor do duelo entre Goiás e Real Noroeste-ES.