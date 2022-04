O Vila Nova flertou com uma boa vantagem por vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, mas sofreu uma dolorosa derrota para o Fluminense. Após abrir 2 a 0, nesta terça-feira (19), no jogo de ida da 3ª fase, o Tigre perdeu de virada por 3 a 2. Rafael Donato e Pablo Dyego abriram o placar para o clube goiano, que sofreu a virada com gols de Ganso, Cano e Fred.

No jogo da volta, o Vila Nova terá de vencer por dois gols de diferença para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil e receber R$ 3 milhões de premiação - o Fluminense joga pelo empate. A próxima partida entre as equipes será disputada no dia 11 de maio, às 21h30, na reabertura do estádio Serra Dourada. O principal palco do futebol goiano voltará a receber um jogo após 885 dias.

A noite, que quase foi perfeita para o Vila Nova no Maracanã, terminou com muita reclamação contra a arbitragem de Rodolpho Toski Marques/PR (FIFA). Na avaliação do clube colorado, o árbitro interferiu no resultado da partida e o Tigre “perdeu a cabeça” no 2º tempo.

“É lamentável o que aconteceu aqui hoje (terça-feira). Desde o início do jogo o árbitro ficou invertendo faltas, lance muito duvidoso no pênalti. Ele disse que não foi (pênalti), depois apitou e deu o pênalti. Quem assistiu o jogo ficou claro. Nossa equipe fez um bom jogo, nossa equipe foi melhor aqui. Vamos lutar em casa, com apoio da nossa torcida para buscar a classificação, é contra tudo e contra todos”, disparou o volante Arthur Rezende, ao Sportv, no final da partida.

O jogador elogiou a atuação do Vila Nova, que abriu 2 a 0, mas frisou que a equipe se perdeu em campo após não concordar com as decisões do árbitro que faz parte do quadro da Fifa.

“Nosso 1º tempo foi muito bom, no 2º tempo abrimos 2 a 0 e ocorreu o pênalti em lance duvidoso. Nossa equipe perdeu o controle mental no jogo, perdemos a cabeça. O árbitro atrapalhou nossa equipe hoje (terça-feira). Vamos focar no próximo jogo e buscar a classificação em casa”, completou o jogador colorado.

O JOGO

No 1º tempo, a estratégia colorada de anular o meio-campo do Fluminense funcionou e o time goiano teve os melhores números ofensivos da partida. A atuação foi premiada com gol no final da primeira etapa.

Rafael Donato abriu o placar no final do 1º tempo, no seu melhor estilo: cabeceio originado em bola parada. Esse foi o 9º gol do zagueiro e capitão do time colorado, o sexto feito após uma cobrança de escanteio. Uma curiosidade é que o Tigre, até esta terça-feira, não havia perdido quando o defensor balançou as redes adversárias. O registro era de oito vitórias e um empate.

Após cruzamento, Pablo Dyego ampliou no começo do 2º tempo. O atacante optou por não celebrar o gol marcado no Maracanã, por ser cria de Xerém. Ele reencontrou o ex-clube pela primeira vez após ter contrato encerrado no ano passado.

A vantagem, que seria grande para o jogo da volta, foi encerrada após pressão do Fluminense. Aos 17 minutos, Renato derrubou Willian Bigode quando o atacante entrava dentro da área do Vila Nova e o árbitro Rodolpho Toski Marques/PR (FIFA) sinalizou pênalti. A decisão revoltou o time colorado, que entendeu que a falta ocorreu fora da área e que o árbitro teria dito que não foi pênalti. Na cobrança, aos 21 minutos, Ganso diminuiu.

A pressão do time carioca aumentou, e cinco minutos depois Cano empatou. Já no final do jogo, Fred fez o terceiro gol do time carioca - foi o primeiro gol do atacante na temporada. O tento também isolou o jogador como principal artilheiro da história Copa do Brasil, agora com 37 gols, ultrapassando Romário, que fez 36.

Antes de enfrentar o Fluminense, o Vila Nova volta a campo pela Série B. O time colorado retorna para Goiânia nesta quarta-feira (20) e inicia a preparação para o duelo de sábado (23), contra o Ituano, pela 3ª rodada da Série B. O jogo será disputado no estádio Novelli Júnior, a partir das 19 horas.

FICHA TÉCNICA

Copa do Brasil - Jogo de ida - 3ª fase

Jogo: Fluminense 3x2 Vila Nova

Local: Maracanã (Rio de Janeiro/RJ)

Data: 19/4/2022

Horário: 21h30

Árbitro: Rodolpho Toski Marques/PR (FIFA)

Assistentes: Ivan Carlos Bohn/PR e Rafael Trombeta/PR

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Nino, David Braz e Pineida (Marlon); André, Yago Felipe (Nonato) e Jhon Arias (Caio Paulista); Luiz Henrique (Ganso), Cano e Willian Bigode (Fred). Técnico: Abel Braga.

VILA NOVA: Georgemy; Alex Silva, Rafael Donato, Renato e Willian Formiga; Ralf, Arthur Rezende e Wagner (Pablo Roberto); Matheuzinho (Jean Silva), Pablo Dyego (Rubens) e Victor Andrade (Diego Tavares). Técnico: Higo Magalhães.

Gols: Rafael Donato, aos 37 minutos do 1º tempo (Vila Nova), Pablo Dyego aos 11 minutos (Vila Nova), Ganso, aos 21 minutos (Fluminense), Cano, aos 26 minutos (Fluminense) e Fred, aos 43 minutos do 2º tempo (Fluminense)

Cartões amarelos: lauro [preparador de goleiros], Victor Andrade, Rafael Donato, Georgemy, Arthur Rezende (Vila Nova) e Nino (Fluminense)

Público pagante: 9.175

Público total: 10.046

Renda: R$ 239.672,50