No processo de renovação do elenco, o Vila Nova liberou nove jogadores no final de semana e deve confirmar, nos próximos dias, a contratação dos primeiros nomes para reforçar o time em 2023. Entre eles, os mais conhecidos são o goleiro Vanderlei (ex-Coritiba, Santos, Grêmio, Vasco), o volante Rickson (ex-Botafogo e Atlético-GO) e o meia-atacante Vinícius (goiano de Iporá, retorna ao clube no qual atuou nas temporadas 2017 e 2018).

A diretoria do Vila não oficializa as contratações enquanto os trâmites (exames, assinatura de contratos) não forem concluídos entre as partes.

Completam a lista o lateral direito Marcelinho (de 24 anos, estava no Brasil, de Pelotas-RS), o zagueiro Carlos Alexandre (de 28 anos, tem passagens por clubes do sul do País, como Ypiranga-RS e Novo Hamburgo-RS) e o goleiro Dênis Júnior (de 24 anos, passou pelo São Paulo e estava na reserva do Bahia).

Tanto Dênis Júnior quanto Vanderlei chegam para suprir as saídas de Tony, Georgemy e Pedro Campanelli.

Vanderlei, de 38 anos, viveu grande fase no Coritiba e no Santos, clubes nos quais disputou finais da Copa do Brasil e ganhou títulos regionais. Chegou a ser cotado para a seleção brasileira. Mas, desde que se transferiu para o Grêmio, não repetiu as mesmas atuações.

Teve passagem sem destaque pelo Vasco e, por último, atuou pelo Operário, de Ponta Grossa-PR, um dos rebaixados na Série B.

Outro atleta que deve chegar ao Tigre é o volante e meia Rickson, de 24 anos e campeão do Goianão pelo Atlético-GO em 2022. O jogador fez um gol na Copa Sul-Americana, na goleada de 4 a 0 sobre a LDU. Atleta que faz bem o corredor do lado direito, Rickson perdeu espaço no Dragão durante a temporada e se transferiu para o CSA-AL, também rebaixado na Série B.

Entre os conhecidos, está Vinícius Leite, de 29 anos e que fechou a temporada no Novorizontino-SP. Depois de deixar o Vila Nova, o meia-atacante atuou por Paysandu-PA - campeão da Copa Verde 2022 sobre o Vila Nova no último sábado (19), nos pênaltis - e Avaí-SC.

Leia também:

+ Alesson será novamente emprestado pelo Vila Nova

+ Vila Nova quer superar perda com foco em 2023