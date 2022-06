Esporte Vila Nova acerta com Ariel Mamede, como auxiliar da comissão permanente Profissional volta ao time colorado e vai atuar na comissão liderada pelo técnico Dado Cavalcanti

O Vila Nova acertou o retorno de Ariel Mamede, que desta vez vai atuar como auxiliar-técnico da comissão técnica permanente do clube colorado. O treinador de 33 anos volta ao Tigre após pouco mais de dois anos depois de ter sido demitido da equipe vilanovense. Ele foi o primeiro técnico do clube na gestão do atual presidente Hugo Jorge Bravo. Ariel Mamede comandou o Vila No...