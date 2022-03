Esporte Vila Nova acerta com atacante e oficializa pacotão de reforços Após o Goianão 2022, Tigre contratou oito jogadores para a sequência da temporada. Ex-Vasco, Daniel Amorim chega por empréstimo

O Vila Nova anunciou a contratação do atacante Daniel Amorim para a sequência da temporada de 2022. O jogador de 32 anos assinou por empréstimo até o final da Série B, deste ano. O time colorado estreia na competição nacional no dia 8 de abril, contra o Vasco, ex-clube do novo reforço vilanovense, fora de casa, a partir das 19 horas. Leia também CBF detalha primeiros j...