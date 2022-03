Esporte Vila Nova acerta com lateral, atacante e busca mais reforços para a Série B Alex Silva (lateral direito) e Diego Tavares (atacante) estão confirmados como reforços do time colorado

O Vila Nova está acertado com o lateral direito Alex Silva e o atacante Diego Tavares para a disputa da Série B. Além da dupla, o clube busca pelo menos mais três reforços: um volante, um zagueiro e outro atacante. As informações foram confirmadas pelo presidente Hugo Jorge Bravo, após eliminação do Tigre para o Atlético-GO na semifinal do Goianão 2022. “O Alex Silva e...