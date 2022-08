O Vila Nova anunciou nesta segunda-feira (1º) a contratação de mais dois reforços para a disputa da Série B. O lateral direito Railan e o volante Jean Martim vão assinar por empréstimo com o clube colorado até o final da temporada.

Railan, de 22 anos, chega por empréstimo cedido pelo Jacuipense-BA, clube que revelou o atleta. Ele atua no profissional da equipe desde de 2020. Neste ano, disputou 28 partidas. O jogador chegou a Goiânia nesta segunda-feira e vai iniciar atividades no clube colorado, a partir desta terça-feira (2). Se regularizado, pode ficar à disposição para o duelo contra o Ituano, na sexta (5).

A lateral direita do Vila Nova se tornou uma preocupação para o jogo contra o Ituano, inclusive, já que Alex Silva está suspenso, Moacir rescindiu contrato e Diogo é dúvida. O volante Pedro Bambu deve ser improvisado.

No meio, Jean Martin é o novo reforço. O jogador de 23 anos foi cedido por empréstimo do Avaí, o segundo neste ano após ter sido emprestado ao Hercílio Luz. No currículo, o volante revelado pelo Figueirense tem um acesso à Série A, pelo Avaí, em 2021. O atleta se apresenta no Vila Nova nesta terça-feira.

O volante chega ao clube como forma de reposição, após a saída de Pablo Roberto, que foi emprestado para o Remo até o final da Série C.