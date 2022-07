O Vila Nova acertou as contratações do atacante Matheus Souza, de 21 anos, e Sousa, de 27 anos, para a sequência da Série B. Os dois jogadores chegam por empréstimo até o final da Segundona deste ano. Ambos já estão em Goiânia e aguardam regularização para estrear pelo time colorado.

Matheus Souza estava no Confiança, que disputa a Série C, mas tem vínculo ligado ao Guarani. Pelo clube alagoano, o jogador disputou 13 partidas em 2022 e marcou dois gols. O Vila Nova será o terceiro time da carreira do atleta.

Mais experiente, o volante Sousa atuou por último pela Chapecoense. Ele não joga desde março, mas possui contrato até o final de novembro com o clube catarinense. Além do time alviverde, o jogador já defendeu equipes como Brasil de Pelotas-RS, Mirassol e Campinense-PB.

Com os dois reforços, o Vila Nova aumenta a lista de atletas que devem ser regularizados nos próximos dias com a abertura da janela de transferências. Além da dupla, o Tigre vai inscrever os atacantes Neto Pessoa e Jonata Bastos e os meias Renan Bressan e Kaio Nunes.