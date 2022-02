Esporte Vila Nova acerta com meia-atacante para o time Sub-20 Gabriel Vidal, de 18 anos, jogou a Copinha pela Linense e foi contratado após período de observação que o estafe da base colorado fez durante o torneio Sub-20

O Vila Nova acertou a contratação do meia-atacante Gabriel Vidal para o time Sub-20. O jogador de 20 anos foi contratado após período de observação do departamento de base do Tigre feito durante a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na Copinha, Gabriel Vidal disputou o torneio pela Linense. Foram quatro jogos, com dois gols e uma assistência. Na base, ainda ...