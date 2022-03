Esporte Vila Nova acerta com zagueiro Eduardo Doma, ex-Cianorte Jogador de 23 anos ainda assinará contrato para ser reforço para a disputa da Série B

O Vila Nova acertou a contratação do zagueiro Eduardo Doma, que estava no Cianorte. O jogador de 23 anos ainda assinará contrato para ser oficializado como reforço do Tigre para a disputa da Série B e já se despediu do clube paranaense nas redes sociais. A posição de zagueiro era uma das que o presidente Hugo Jorge Bravo revelou que buscaria uma contrataçã...