O Vila Nova acertou o empréstimo do zagueiro Jordan junto ao Cianorte. O defensor de 23 anos está em Goiânia, foi aprovado nos exames médicos e vai iniciar os treinamentos com a equipe colorada nesta semana. Ele aguarda regularização, no BID da CBF, para estrear.

“Jordan já está aqui no clube, passou por exames médicos e só falta aparecer no BID. Foi um pedido do treinador, com a saída do Renato (zagueiro que foi para o Irã) a gente tinha que repor a saída a altura. Aceitou nosso convite com entusiasmo, não é fácil hoje, mas entende que a gente pode sair dessa situação. Confio muito nos atletas para a gente sair dessa situação”, afirmou o diretor de futebol do Vila Nova, Frontini.

Jordan vai assinar empréstimo até o final da Série B. Ele estava no Tombense, que também disputa a Série B, mas não entra em campo desde o dia 26 de junho, no empate (1 a 1) com o Náutico pela 14ª rodada da competição nacional.

Revelado pela Ferroviária, o defensor também já defendeu equipes como o Cianorte (que possui seus direitos econômicos), base do Corinthians, Botafogo-SP, Ceará e Chapecoense, além do Tombense. Ele chega para disputar posição com Rafael Donato, Alisson Cassino e Eduardo Doma.