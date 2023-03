O Vila Nova acertou o empréstimo do atacante João Celeri, que pertence ao Grêmio Anápolis. O jogador de 23 anos já está em Goiânia para iniciar os treinamentos com o elenco colorado. O atleta assinou contrato com o Tigre até o final desta temporada. A informação foi divulgada pelo perfil Bancada Colorada e confirmada pelo POPULAR.

Paulista de Barretos, João Celeri passou pelas categorias de base de clubes do interior de São Paulo, como Monte Azul e Capivariano, clubes que também jogou como profissional. Ele teve uma passagem pela base do Corinthians e defenderá seu terceiro clube no futebol goiano. Antes do Vila Nova, jogou pelo Goianésia, em 2021, e estava no Grêmio Anápolis.

João Celeri chegou a liderar a artilharia do Goianão 2023 durante algumas rodadas da fase de classificação. Ele marcou seis gols em nove jogos pelo Grêmio Anápolis, que foi rebaixado à Divisão de Acesso.

O jogador chega ao Vila Nova para disputar posição direta com Neto Pessoa, artilheiro do time colorado nesta temporada com quatro gols. Hyuri é outra opção para o centroavante, mas costuma ser utilizado como atacante de lado.

