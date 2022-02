Esporte Vila Nova acerta empréstimo de meia ao Fluminense João Pedro, de 23 anos, será cedido ao time carioca até o final da temporada de 2022

O Vila Nova emprestou o meia João Pedro, de 23 anos, para o Fluminense. O jogador assinará contrato com o clube carioca até o final da temporada de 2022. O vínculo com a equipe goiana é até maio de 2023 e o empréstimo será feito sem custo para o time tricolor. João Pedro estava emprestado ao Monte Azul-SP, na 2ª Divisão do Campeonato Paulista. Ele atuou por cinc...