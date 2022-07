O Vila Nova acertou a venda do atacante Clayton para o Casa Pia, de Portugal. O valor da transferência não foi divulgado, mas o clube colorado vai manter 50% dos direitos econômicos do passe do jogador de 23 anos. A outra metade será do time português.

Clayton estava emprestado pelo Vila Nova ao Coritiba, até o final deste ano, com opção de compra. Como não vinha sendo aproveitado no time paranaense, aceitou a proposta do clube português e foi liberado para concluir a negociação. Além da assinatura de contrato, o atacante passará por exames antes da conclusão do negócio.

O atacante foi contratado sem custos pelo Vila Nova em 2021. Em 36 jogos, marcou dez gols e distribuiu três assistências. Será a primeira experiência de Clayton fora do País. Antes do Vila Nova e Coritiba, o jogador atuou pelo Globo-RN, Guarany de Sobral, Juventude e Lajeadense.

Leia também

- Vila Nova deve buscar peças pontuais na janela de transferências

- Por demanda, Vila Nova libera mais ingressos para torcida do Vasco