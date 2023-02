O Vila Nova adotou discurso de ter tranquilidade para buscar reação no Campeonato Goianos após dois jogos sem vitória. No clube, voltar a vencer é prioridade para que a confiança seja retomada e o time conquiste pontos para subir na classificação do Campeonato Goiano. O Tigre, após sete jogos, é o 7º colocado com 10 pontos.

A equipe colorada empatou pela quarta vez no Goianão após ficar no 0 a 0 com o Grêmio Anápolis na quarta-feira (1º). Antes, foi superado pelo rival Goiás no jogo em que perdeu a invencibilidade no Estadual. Esses resultados ligaram o alerta no Vila Nova, que encara o Goianésia no sábado (4) e busca a primeira vitória como visitante na competição.

“A gente vai buscar alternativas aqui dentro. Será na base da superação, passando tranquilidade para os atletas para que eles possam ter tranquilidade para tomar as melhores decisões dentro de campo. É preciso ter tranquilidade e sabedoria para que a gente faça os resultados e a confiança volte para a gente passar por essa alternância de jogos”, comentou o vice-presidente do Vila Nova, Leandro Bittar.

O mesmo tem sido citado por jogadores e pelo técnico Claudinei Oliveira, que passou a reclamar nos últimos jogos sobre o pouco tempo para treinos entre as rodadas do Goianão que são disputadas no meio e finais de semana. O treinador tenta na base da conversa e orientação por vídeos corrigir erros que o clube colorado apresentou em campo nos últimos compromissos na competição.

A sequência de dois jogos sem vitória ligou o alerta no Vila Nova por causa do objetivo do clube de terminar a 1ª fase entre os quatro primeiros. Além de garantir mando de campo na fase final, o Tigre quer chegar no mínimo na fase semifinal para buscar uma vaga na Copa do Brasil de 2024 - após mudança no regulamento, as vagas para o torneio nacional serão oriundas das competições estaduais. No Goiano, os três melhores no geral vão disputar a competição.

“A gente precisa pontuar, acho que o primeiro passo é voltar a vencer e conquistar pontos. Não podemos deixar escapar pontos dentro de casa, realmente estamos atentos à questão da classificação geral caso a gente queira participar da Copa do Brasil no ano que vem. A posição incomoda um pouco, mas a gente sabe que essa diferença é possível de tirar. A gente espera que o time dê resposta no sábado para depois a gente fazer nosso dever dentro de casa”, salientou Leandro Bittar.

Na 7ª colocação, o Vila Nova está a dois pontos do Anápolis, que é o 4º colocado. O desejo do clube colorado é vencer jogos seguidos para também se posicionar de melhor forma no primeiro critério de desempates. Após sete partidas, o Tigre venceu apenas duas vezes. Além do Galo da Comarca, a Aparecidense, Goianésia e Crac são equipes à frente do time vilanovense e já venceram três vezes, cada.

Nas quatro rodadas finais da 1ª fase do Goianão, o Vila Nova vai encarar o Goianésia (fora), Inhumas (em casa), Morrinhos (em casa) e Aparecidense (fora). O duelo contra o Azulão do Vale será disputado neste sábado, a partir das 16 horas no estádio Valdeir José de Oliveira.