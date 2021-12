Esporte Vila Nova/AEGB será o representante goiano na Superliga B; veja a tabela Time colorado estreia na competição no dia 22 de janeiro, em Goiânia

O Vila Nova/AEGB foi confirmado na disputa da Superliga B e tem estreia prevista na competição nacional no dia 22 de janeiro de 2022. O Tigre será o representante goiano no torneio. Campeão e vice garantem o acesso à elite do vôlei, que neste ano tem o Goiás como participante do estado. Essa será a 11ª edição da Superliga B masculina, serão dez times na disputa. Os t...