O Vila Nova tem adotado cautela em relação a contratações, mas o último reforço da equipe visando ao início da temporada 2023 será o atacante Lourenço. O jogador de 25 anos é aguardado no clube colorado até o início de janeiro, quando todo elenco vilanovense estará completo para a reta final de treinos da pré-temporada.

Com 11 reforços confirmados, o Vila Nova aguarda Lourenço para chegar a 12 contratações e “encerrar” a montagem do elenco, neste momento. O clube colorado cogitou buscar um meia de criação, mas essa contratação não deve ocorrer no atual período.

Novas contratações podem ocorrer, mas, de acordo com o planejamento da diretoria colorada, só se aparecer uma boa situação. O elenco será avaliado durante a disputa das competições dos primeiros meses de 2023 e, caso necessário, outras contratações serão feitas.

O anúncio da contratação de Lourenço também ainda não foi feito pelo Vila Nova, que tem adotado cautela em relação a oficialização de reforços. O diretor de futebol do Tigre, o ex-atacante Frontini, comentou que anúncios oficiais só vão ocorrer após assinatura de contratos.

“Já sofremos com o atacante do Athletico-PR (Yago), que deu a palavra, estava 100% e de última hora acabou indo para um clube de São Paulo (Ituano). Então, a política é anunciar só quando estiver assinado”, frisou Frontini.

Entre Lourenço e o Vila Nova também está tudo certo, apalavrado e o clube colorado aguarda o atleta para iniciar os treinos de pré-temporada. Em 2022, o atacante defendeu o CSA, clube pelo qual disputou 32 jogos, marcou dois gols e distribuiu duas assistências. Antes, jogou pelo Avaí (entre 2018 e 2022) e soma passagens pelo Santa Cruz, Democrata-MG e União Luziense-MG.

Quando oficializar Lourenço como reforço, o Vila Nova chegará a 12 contratações para 2023. Antes dele chegaram os goleiros Vanderlei, Dênis Júnior, Victor Hugo, o zagueiro Carlos Alexandre, os lateral Diego Renan e Marcelinho, o volante Rickson e os atacantes Wendson, Hyuri, Vinícius Leite e Guilherme Parede.