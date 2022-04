Esporte Vila Nova aguarda registro de Ralf para definir equipe contra o Fluminense Volante já treina com a equipe colorada e deve ser uma das duas novidades do Tigre diante da equipe carioca, caso regularizado nesta segunda-feira (18)

O Vila Nova aguarda a regularização do volante Ralf para definir a equipe que vai encarar o Fluminense pelo jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil. Caso o experiente jogador não tenha condição de atuar, Pablo Roberto será mantido entre os titulares, que terão a novidade do meia Wagner na formação. Ralf treina há quase 10 dias com o elenco do Vila Nova, mas ainda não foi regularizado. Como esta...