O Vila Nova começou as atividades de pré-temporada nesta segunda-feira (19), mas segue em busca de reforços para 2023. A diretoria colorada está atrás de pelo menos mais dois atacantes e um meia para atuar como camisa 10 do Tigre no próximo ano. Até aqui, o clube vilanovense acertou com dez contratações para a próxima temporada.

O planejamento da direção de futebol do Vila Nova é de acertar com mais dois atacantes de beirada. A ideia da diretoria vilanovense é oficializar os reforços ainda neste final de ano para os atletas iniciarem os treinos neste começo de pré-temporada.

Leandro Barcia, que foi procurado pela diretoria do Tigre, não é um desses jogadores. Caso o uruguaio, ex-Goiás e Atlético-GO, acerte com o clube vilanovense, seria outro reforço para o ataque, mas as conversas não avançaram.

A contratação de um meia, com experiência para jogar como camisa 10, é outro foco do Vila Nova para 2023. Para a posição, o clube conta com Marlone e João Lucas - o meia João Pedro é outra opção, mas seu futuro na equipe ainda não foi definido. O jogador segue emprestado ao Fluminense, pelo qual jogou o Brasileiro de Aspirantes neste ano.

A chegada de um camisa 10, no entanto, é tratada sem tanta prioridade como é a busca por dois atacantes de beirada. O planejamento feito pela diretoria do Vila Nova é encontrar uma boa oportunidade de mercado na tentativa de acerto com um meia para criação. O jogador terá de ter histórico de acesso à Série A, ser experiente, mas também terá de se adequar à situação financeira do Vila Nova.

Pelo menos três nomes para a posição foram mapeados, mas nenhuma negociação foi iniciada. A diretoria do Vila Nova entende que os finais das janelas de transferências, europeia e asiática, serão determinantes para o acerto com um camisa 10. Caso propostas de fora não agradem possíveis candidatos a um alvo de reforço do Tigre, a chegada de um meia no OBA se tornará mais fácil.

O planejamento do Vila Nova não é de fechar o elenco para a temporada de 2023 por agora. O clube usará as competições dos primeiros meses do ano que vem como forma de avaliação do elenco. Se necessário, reforços serão contratados para a disputa da Série B, que tem início previsto para 15 de abril. Antes, o Tigre já terá disputado jogos no Campeonato Goiano, Copa do Brasil e Copa Verde.

Confira os reforços do Vila Nova para 2023:

Goleiros: Vanderlei, Dênis Júnior e Victor Hugo

Zagueiro: Carlos Alexandre

Laterais: Diego Renan (joga na direita e esquerda) e Marcelinho (D)

Volante: Rickson (também joga de meia ou atacante de beirada)

Atacantes: Wendson, Vinícius Leite e Hyuri

Técnico: Claudinei Oliveira.