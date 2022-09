O Vila Nova tem mostrado uma evolução nos números que deixa o time, a cada rodada, mais vivo na busca pela permanência na Série B. Entre os turnos da competição nacional, a equipe colorada fez ajustes defensivos, quase dobrou o número de pontos nos dez primeiros jogos de cada turno e terá a chance de deixar a zona de rebaixamento (Z4), no próximo sábado (17), depois de 21 rodadas entre os quatro últimos.

Considerando os dez primeiros jogos de cada turno, o Vila Nova conquistou sete pontos a mais no returno em relação a primeira metade da competição nacional: 17 a 10. No 1º turno inteiro, o Tigre fez 14 pontos, marca já superada nas dez partidas que fez no 2º turno.

O aumento na pontuação do Vila Nova tem relação direta com o número de vitórias. O Tigre venceu quatro vezes no returno, quatro vezes a mais do que conquistou no 1º turno. O time colorado perdeu apenas uma vez, até aqui, no 2º turno. A soma desses fatores tem deixado a equipe goiana mais próxima de deixar o Z4.

Outro impacto direto que tem auxiliado a equipe na campanha de recuperação na Série B foi no setor defensivo. No 1º turno, o Vila Nova foi vazado em 20 ocasiões, metade nos dez primeiros jogos. No returno, foram sete gols sofridos. A média de gols sofridos por jogo, que já foi de 1,4 por partida, caiu de 1,05, no fim do 1º turno, para 0,7, considerando apenas duelos do 2º turno.

De acordo com o técnico Allan Aal, a evolução do Vila Nova é consequência do aumento de confiança do grupo colorado, elevada também por causa da conquista de vitórias. Por estar tendo mais tempo para treinar o elenco e pelo fato dos jogadores estarem conseguindo, em campo, mostrar os ajustes que estão sendo feitos entre a disputa de jogos.

Contra o Brusque, no sábado, o Vila Nova tenta ampliar o bom momento no 2º turno da Série B e deixar a zona de rebaixamento depois de 21 rodadas. O duelo é direto entre os times. Se vencer, a equipe goiana deixa o Z4. O duelo será disputado no Estádio Augusto Bauer, a partir das 16h30, pela 30ª rodada da competição nacional.