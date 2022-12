O Vila Nova anunciou nesta quarta-feira (30) a rescisão de contrato com o volante Romário, de 20 anos, por um ato cometido considerado grave pela diretoria colorada.

Revelado pelas categorias de base do Vila Nova, Romário tinha vínculo assinado com o Tigre até julho de 2024. A clube não informou a natureza do ato que resultou na rescisão contratual com o atleta.

Romário fez dez partidas com a camisa do Vila Nova entre 2021 e 2022. Em setembro deste ano, a diretoria colorada anunciou que o jogador estava sendo negociado com uma equipe dos Emirados Árabes Unidos, mas a transferência não foi concretizada e o jogador voltou para Goiânia.

Procurado pela reportagem do POPULAR, o volante Romário afirmou que não havia nada para declarar quanto a essa decisão da diretoria colorada.