O Vila Nova anunciou a contratação do atacante Guilherme Parede, de 27 anos, que disputou a última Série A do Campeonato Brasileiro pelo Juventude.

O novo atacante colorado chega ao clube para dar mais uma opção para o técnico Claudinei Oliveira no sistema ofensivo, sobretudo no lado esquerdo do ataque.

Revelado pelo Coritiba, o atacante Guilherme Parede, que é sul-mato-grossense de Nova Andradina, teve seu melhor momento no clube paranaense em 2018, quando marcou 12 gols.

Além do Coritiba, Guilherme Parede atuou em clubes como J. Malucelli-PR, Ypiranga-RS, Internacional, Talleres, da Argentina, e Vasco da Gama.

"Venho anunciar a contratação do Guilherme Parede, é uma negociação que durou alguns dias até porque ele tem vínculo com um clube argentino e transferência internacional não é tão simples", explicou o diretor Carlos Frontini, que agradeceu a colaboração do clube argentino na transação por empréstimo.

