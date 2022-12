O Vila Nova anunciou a contratação do atacante Hyuri, de 31 anos, que já atuou com a camisa do Atlético-GO e estava por último no Selangor, da Malásia.

O anúncio do acerto com o atacante foi feito pelo presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, em entrevista ao canal Vilanovida, na noite desta quinta-feira (1º de dezembro).

Natural do Rio de Janeiro, Hyuri iniciou a carreira no Audax Rio e defendeu o Botafogo, em 2013. O jogador atuou no Guizhou Renhe e Chongqing Dangdai, da China, Atlético-MG, Ceará, Ponte Preta e Sport, antes de chegar ao futebol goiano em 2020 para defender o Atlético-GO. Após sair do Dragão, jogou por CRB-AL, Hatta Club, dos Emirados Árabes Unidos.

Leia também

- Claudinei Oliveira é novo técnico do Vila Nova

"É um jogador que joga tanto pelas beiradas como por dentro. É um jogador que já atuou no CRB, jogou aqui no Atlético-GO e estava na Malásia. É um atleta da competição", disse Hugo Jorge Bravo.

Além de Hyuri, o presidente do clube colorado anunciou o acerto com o atacante Yago, do Athletico-PR.