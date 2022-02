Esporte Vila Nova anuncia contratação de Danny Sérgio, como preparador físico Profissional de 43 anos vai comandar o departamento ao lado de Leonardo Bassotto

O Vila Nova anunciou a contratação de Danny Sérgio, que atuará no clube colorado como preparador físico. Ele vai trabalhar ao lado de Leonardo Bassotto no departamento, após a saída de Carlos Campiolli, que deixou o Tigre e se transferiu para o Desportivo Brasil-SP. Danny Sérgio é preparador físico, mas também trabalhou como técnico principal do Goiás em oito jogos na ...