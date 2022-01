Esporte Vila Nova anuncia contratação do atacante Victor Andrade, ex-Goiás Jogador foi revelado pelo Santos, esteve no Goiás em 2020 e defendeu o Remo na última temporada

O Vila Nova anunciou, nesta segunda-feira (24), a contratação do atacante Victor Andrade. O jogador de 26 anos assinou contrato até o final da Série B deste ano. Será a segunda passagem do atleta pelo futebol goiano. Em 2020, defendeu as cores do Goiás em 17 partidas, período que marcou 4 gols nas disputas da Série A, Goianão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Victor Andrade inic...