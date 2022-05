Esporte Vila Nova anuncia demissão de Higo Magalhães Treinador deixa o time colorado após 62 jogos. Ele era o técnico mais longevo do futebol goiano, com quase 1 ano à frente do cargo

O Vila Nova anunciou a demissão do técnico Higo Magalhães, na tarde deste domingo (15), poucas horas após a derrota de 2 a 0 para o Sampaio Corrêa, pela 7ª rodada da Série B. O treinador deixa o comando da equipe após 62 partidas à frente do time colorado. Ele era o técnico mais longevo do futebol goiano com nove meses no cargo. No total, como interino e efetivado, foram 23 vi...