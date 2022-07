O Vila Nova anunciou na manhã desta quinta-feira (14) as contratações do meia Renan Bressan e do atacante Neto Pessoa para a sequência da Série B. Os atletas, que vão assinar contratos até o final desta temporada, poderão atuar pela equipe colorada após abertura do período de inscrições, na próxima segunda-feira (18).

Renan Bressan chega por empréstimo junto ao Criciúma. O meia de 33 anos disputou 12 partidas nesta temporada, com dois gols marcados. Revelado pelo Atlético Tubarão-SC, ele soma passagens por equipes como CRB, Juventude, Paraná e Cuiabá. Além de ter atuado no exterior em países como Portugal, Bielorrússia, Rússia, Cazaquistão e Chipre.

Uma curiosidade sobre o meia é que ele possui dupla nacionalidade com a Bielorrússia. Já foi convocado pela seleção do país europeu e atuou nas Olimpíadas de Londres-2012. Na ocasião, disputou três jogos, incluindo um duelo contra o Brasil e fez um gol contra o time brasileiro nos Jogos.

Leia também

- Vila Nova repete ação e vai dar quase 6 mil ingressos para duelo contra o CSA

- CBF define datas dos jogos que valem acesso para o Vila no Brasileiro Feminino

O atacante Neto Pessoa, por sua vez, chega ao Vila Nova em definitivo até o final do ano. O jogador atuou por último pelo Sabah, da Malásia.

O jogador de 28 anos disputará sua segunda Série B na carreira, a primeira foi na temporada passada pelo Remo. Neto Pessoa possui experiência nas séries C (foi campeão com o Náutico em 2019) e D do Brasileiro. Além dos três clubes, já defendeu equipes como o Botafogo-SP, Ypiranga-RS e ABC.

A diretoria colorada ainda busca reforços para a sequência da Série B. O planejamento é acertar com mais um volante e até mais dois atacantes.

Lanterna da Série B, o Vila Nova volta a campo nesta sexta-feira (15), pela 18ª rodada. O Tigre encara o CSA, no OBA, a partir das 21h30, em duelo direto dentro da zona de rebaixamento.