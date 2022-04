Esporte Vila Nova anuncia rescisão com volante Deivid Passagem foi marcada por lesões. Jogador deixa o Tigre após disputar 19 partidas pelo clube colorado

O Vila Nova anunciou a saída do volante Deivid, de 33 anos. O jogador e o clube colorado rescindiram o contrato válido até o final do ano, em comum acordo. Ele deixa a equipe colorada após disputar 19 partidas, entre Série B, Copa do Brasil e Goianão. A passagem de Deivid ficou marcada por lesões. O jogador sofreu traumas sérios no joelho e tornozelo, e ficou afasta...