O Vila Nova anunciou a saída do lateral direito Alex Silva, nesta quarta-feira (18). O jogador de 28 anos jogará no exterior, mas não teve nome do clube ou país divulgado. Segundo comunicado da equipe goiana, o Tigre recebe uma compensação financeira, também não divulgada, pela liberação do atleta.

No ano passado, em julho, o Vila Nova anunciou a saída do jogador para um clube do Irã, mas dias depois a negociação não avançou e ele foi reintegrado ao elenco colorado. Em novembro, renovou contrato até o final deste ano e agora foi liberado novamente.

Leia também

+ Vila Nova x Atlético-GO: ingressos à venda a partir de 25 reais

+ Confira a classificação atualizada do Goianão 2023

Alex Silva foi contratado em 2022 e disputou 39 jogos pelo Vila Nova, um neste ano. Ele não marcou gols, mas distribuiu cinco assistências com a camisa colorada. Essa foi a segunda passagem do jogador pelo futebol goiano, a primeira foi em 2018 pelo Goiás.

Para a posição, o técnico Claudinei Oliveira conta com Marcelinho, que é titular. No elenco, Diego Renan também atua pelo lado direito, apesar de ter iniciado a atual temporada na esquerda. Outras opções são de atletas que estavam no plantel da Copinha e foram integrados ao time principal: Rian e Juninho.