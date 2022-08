O atacante Pablo Dyego não joga mais pelo Vila Nova. O clube colorado comunicou nesta segunda-feira (15) que o jogador teve multa rescisória paga por um investidor e vai acertar com o Avaí para a sequência da temporada. O valor da multa não foi divulgado pelo Tigre.

Pablo Dyego, que tinha contrato até o final deste ano, chegou ao Vila Nova no início desta temporada. Ele participou de 31 jogos, marcou cinco gols e deu uma assistência pelo Tigre. Dentro do clube, sempre foi elogiado pelos bons treinamentos e por ser um jogador importante na parte tática da equipe colorada.

Essa foi a segunda passagem de Pablo Dyego pelo futebol goiano. Em 2021, o atacante de 28 anos jogou pelo Atlético-GO em 16 jogos e não marcou gols.

Da luta contra o rebaixamento à Série C, Pablo Dyego chega ao Avaí que luta pela permanência na Série A. O Leão é o 17º colocado com 23 pontos e abre a zona de rebaixamento da elite nacional. No clube catarinense, o atacante terá Bissoli, William Pottker e Paolo Guerrero como principais concorrentes na vaga de titular.