Esporte Vila Nova anuncia saída do atacante do Jean Silva Rescisão foi divulgada pelo clube colorado nesta quinta-feira (23). Jogador é o segundo, nesta semana, que deixa a equipe vilanovense

O Vila Nova anunciou a saída do atacante Jean Silva, nesta quinta-feira (23). De acordo com comunicado do clube colorado, a rescisão de contrato foi amigável e o atleta de 33 anos não integra mais o elenco do time vilanovense. O vínculo era válido até o final da Série B deste ano. Jean Silva disputou 25 jogos pelo Vila Nova, não marcou gols e distribuiu quatro assistências pel...