A diretoria do Vila Nova comunicou na manhã desta quarta-feira (23) que o técnico Allan Aal não seguirá no clube colorado para a próxima temporada.

Nas últimas semanas, o discurso no Vila Nova era para a sequência automática do profissional à frente do clube para a próxima temporada. No entanto, houve a decisão pela saída do treinador, que teve seu nome especulado em outros clubes.

Além de Allan Aal, o Tigre anunciou que o auxiliar técnico Anderson Valiñas, o preparador físico Juvenilson Souza e o analista de desempenho Paulo Pelanda deixam o clube.

Pelo Vila Nova, o técnico Allan Aal comandou o time em 28 partidas por Série B do Campeonato Brasileiro e Copa Verde. Foram 10 vitórias, 15 empates e apenas 3 derrotas. O aproveitamento do treinador foi de 53,5%.

