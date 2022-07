O Vila Nova não mudou o perfil de contratações, mas espera que a experiência dos novos reforços possa trazer novo ânimo e na melhora de desempenho da equipe colorada no 2º turno da Série B. A diretoria vilanovense acertou com sete jogadores e vai avaliar nas próximas rodadas se novas contratações serão feitas.

Com média de 27 anos de idade, os sete novos reforços já treinam com o elenco colorado, quatro deles estão regularizados e em comum possuem experiências na Série B. Alguns casos, como do atacante Neto Pessoa, do volante Souza e do meia Renan Bressan, atuaram por equipes que tiveram a permanência na Segundona como objetivo em alguma temporada.

É esse conhecimento que o meia Renan Bressan acredita que pode fazer a diferença para rápida adaptação dele no Vila Nova. O jogador foi um pedido do técnico Allan Aal, que trabalhou com o jogador nos últimos dois anos no Paraná (2020), ano que foi rebaixado, e CRB (2021), que brigou pelo acesso.

“Nós temos o mesmo pensamento de futebol e as coisas acontecerem da melhor forma possível para nós. A gente sabe que a situação (do Vila Nova) é complicada, mas ele escolheu o meu nome pela sintonia ser boa, e precisa ser assim. São cinco pontos para a gente sair da zona de rebaixamento, com 19 jogos em disputa. Acredito muito nessa recuperação, se não acreditasse ficava em casa na minha zona de conforto”, disse o meia Renan Bressan, que ainda aguarda regularização para estrear, mas já treina com a equipe e tem condição de atuar por pelo menos um tempo de jogo.

Além do meia, o volante Souza e o Matheus Souza são os outros atletas que o Vila Nova tenta regularizar nesta sexta-feira (22) para que fiquem à disposição do técnico Allan Aal para o duelo deste sábado (23), contra o Vasco, no Serra Dourada.

A princípio, o Vila Nova só vai buscar novos reforços conforme carências analisadas com a sequência de jogos.

“Temos um prazo até o dia 15 de agosto para ver o desempenho e carências. Talvez algum atleta saia, sempre recebemos consultas e sondagens. A gente vai aguardar esses dias, ver o que o professor (Allan Aal) sente de necessidade. Estamos observando. Neste momento é natural estar atento ao mercado”, completou o vice-presidente do Vila Nova, Leandro Bittar, que pediu apoio da torcida vilanovense.

As primeiras parciais de vendas de ingressos para o duelo deste sábado mostram maior procura da torcida do Vasco, que tem 16 mil bilhetes à disposição. Cerca de 6 mil já foram adquiridos por torcedores do time carioca, enquanto menos de 1 mil (sem contar sócios-torcedores) foram comprados pelos colorados.