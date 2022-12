Sem jogadores como Matheuzinho, Arthur Rezende, que foi anunciado pelo Ceará nesta terça-feira (6), e Wagner para a próxima temporada, a diretoria do Tigre aposta no crescimento do meia Marlone, de 30 anos.

Marlone tem carreira com passagens em grandes clubes do futebol nacional como Vasco, Cruzeiro, Fluminense, Corinthians e Atlético-MG. Antes de assinar com o Tigre na última janela de transferências, Marlone estava sem clube e enxergava no Vila Nova a chance de uma volta por cima na carreira.

A diretoria do Vila Nova entende que Marlone pode ser o camisa 10 da equipe na próxima temporada e faz essa aposta devido ao acompanhamento do dia a dia do jogador. O clube vê “brilho nos olhos” do atleta para ganhar mais espaço e ser um dos líderes do elenco para 2023.

Marlone realizou 15 partidas com a camisa do Vila Nova em 2022 e não balançou as redes. O jogador deverá ter a concorrência na posição, a princípio, com os meias João Lucas e João Pedro, que são pratas da casa revelados pelo Vila Nova.

A diretoria colorada, no entanto, não descarta a contratação de mais um meia armador para reforçar o elenco. João Pedro ainda não ter sua situação no Tigre definida ainda.

Até o momento, o Vila Nova contratou dez jogadores para a próxima temporada. O Tigre anunciou três goleiros, dois laterais, um zagueiro, um volante e três atacantes. O único meio-campista é o volante Rickson, ex-Atlético-GO.