Esporte Vila Nova apresenta déficit de R$ 1,7 milhão em balanço de 2021 Valor acumulado das contas do clube colorado segue negativa, mas diminuindo em comparação aos últimos três anos

O Vila Nova apresentou déficit de R$ 1.795.545,82 nas contas de 2021, de acordo com balanço financeiro divulgado pelo clube colorado. Esse foi o segundo ano do mandato do presidente Hugo Jorge Bravo, que desde que assumiu a gestão da equipe conseguiu diminuir o valor acumulado das contas em comparação aos anos de 2020 e 2019. No ano do rebaixamento para a Série C, em 2019, o déficit foi de R$ 4.994.868,48. Na temporada ...