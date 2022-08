O Vila Nova iniciou a semana com apresentações, algo rotineiro no clube em 2022. Nesta temporada, o clube colorado acertou com 30 reforços, os três últimos o zagueiro Jordan e os atacantes Hugo Cabral e Dentinho. Os três, segundo o vice-presidente do Tigre, são as últimas contratações da equipe vilanovense no ano.

Hugo Cabral e Dentinho já estrearam pelo Vila Nova. Os atacantes foram utilizados na vitória de 2 a 1 contra o Náutico, na última sexta-feira (19), pela 25ª rodada. Eles atuaram durante 33 minutos, com acréscimos. O zagueiro Jordan foi relacionado, mas não entrou em campo.

O Vila Nova fechou o ano com 30 contratações, 15 delas para o ataque. “Dessa maneira a gente encerra o ciclo de contratações, tenho certeza que eles (Jordan, Hugo Cabral e Dentinho) vão nos ajudar bastante no decorrer do campeonato para a gente sair dessa situação de desconforto que nos encontramos. Esperamos fazer um segundo turno de vitórias, principalmente em casa com apoio do nosso torcedor”, afirmou o vice-presidente do Vila Nova, Leandro Bittar.

O trio estava em atividade. Dentinho atuava pelo Avaí, na Série A, Hugo Cabral foi destaque no Santa Cruz, que estava na Série D, e Jordan integrava o elenco do Tombense.

O defensor, que tem o nome em homenagem da lenda Michael Jordan, multicampeão da NBA, acredita que a união do elenco do Vila Nova é algo que ele entende que será determinante para o time goiano conquistar a permanência na Série B. Em 2020, Jordan foi rebaixado à Série C quando atuava pelo Botafogo-SP.

“A diferença (entre as equipes) é que nosso grupo não estava unido, aqui (Vila Nova) eu cheguei e percebi um grupo unido. Esse é o principal motivo para a gente sair dessa situação que o Vila se encontra. Com esse elenco, vai dar certo para a gente sair dessa situação”, afirmou Jordan.

Dos três últimos reforços, Hugo Cabral é o que mais gera expectativa de gols. O atacante jogou 11 vezes pelo Santa Cruz, seu ex-clube, neste ano, e marcou sete gols. Para ele, a Série B é uma vitrine e

“É importante voltar ao mercado, a gente sabe do peso e tradição que o Vila tem. Pra mim, a retomada (ao Brasil após atuar por dois clubes no exterior) é o grande desafio. Quero dar tudo de mim, mas o objetivo maior é o Vila. Quero ajudar a conquistar os resultados para sairmos dessa situação. Temos um jogo difícil na quinta-feira (25) e queremos subir degrau por degrau”, pontuou Hugo Cabral.

O trio, apesar de não estar sem clube, alega que aceitou o convite do Vila Nova em busca de sequência em meio ao desafio de ajudar o Tigre na busca pela permanência.

“Eu estava na Série A, até jogando, mas passei a não ser aproveitado. Foi nesse momento que o Vila entrou em contato comigo. Eu vi a situação do clube, sei da estrutura, sei que não está em bom lugar pela grandeza do clube. Aceitei o desafio e vim para ajudar a tirar o time dessa situação”, completou Dentinho.